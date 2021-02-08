В автоаварии в Саратовской области погибли три человека

В Саратовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще четверо получили травмы, сообщает региональное управление ГИБДД.

Авария произошла днем 7 февраля на автодороге Базарный Карабулак — Вольск около села Вязовка, где столкнулись ГАЗ-3110 «Волга» и Chery Tiggo.

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В результате ДТП водитель и пассажир Chery Tiggo, а также водитель автомобиля ГАЗ скончались на месте аварии.

Четверо пассажиров были госпитализированы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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