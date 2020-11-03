В Австрии скорбеть по жертвам теракта в Вене будут три дня

Правительство столицы внесло в Мосгордуму проект бюджета до 2023 года В Москве построят 25 станций метро к 2024 году Первые 11 поликлиник после реконструкции откроются в столице в начале 2021 года Первый в России аукцион на комплексное развитие бывшей промзоны прошёл в Москве Тематический поезд «Хвосты и лапки» запущен в московском метро