В Австрии скорбеть по жертвам теракта в Вене будут три дня
3 ноября 202013:11
Правительство Австрии объявило трехдневный траур после терактов в Вене, сообщает Vienne.at.
В 12:00 по местному времени (14:00 мск) будет объявлена общенациональная минута молчания. Флаги приспустят на федеральных учреждениях.
Накануне вечером в Вене произошло несколько вооруженных нападений. Первая атака была совершена около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс, 4 человека погибли, по меньшей мере 18 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru