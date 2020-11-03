В Австрии скорбеть по жертвам теракта в Вене будут три дня

Правительство Австрии объявило трехдневный траур после терактов в Вене, сообщает Vienne.at.

В 12:00 по местному времени (14:00 мск) будет объявлена общенациональная минута молчания. Флаги приспустят на федеральных учреждениях.

Накануне вечером в Вене произошло несколько вооруженных нападений. Первая атака была совершена около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс, 4 человека погибли, по меньшей мере 18 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

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ФОТО: pixabay.com
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