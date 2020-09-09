В Австралии серфер погиб после нападения акулы на туристическом пляже

46-летний австралийский серфер погиб после нападения акулы на популярном пляже Голд-Кост. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, это первое смертельный случай нападения акулы на пляже за последние 62 года. Отмечается, что на Голд-Косте установлены защитные «сети для акул».

Как пишет агентство, видео атаки с камеры на пляже показало, что в то время в воде находились десятки других серферов. Они вытащили пострадавшего на берег с серьезной травмой ноги, где ему оказали медицинскую помощь. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Пляжи вдоль туристической полосы Голд-Кост после инцидента были закрыты.

