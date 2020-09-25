В авиакатастрофе под Харьковом погибли 22 человека

В авиакатастрофе в Харьковской области погибли 22 человека из 28 находившихся на борту. Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

По словам чиновника, который находится на месте происшествия, в числе выживших находятся два человека, один из которых в критическом состоянии. О судьбе еще четверых пассажиров самолета пока нет информации.

Крушение самолета произошло рядом с городом Чугуев. По данным Кучера, на борту находился 21 курсант и 7 офицеров.







