В аварии в Мурманской области погибла депутат и телеведущая из Кировска
Трое человек, в том числе депутат и телеведущая из Кировска (Мурманская область) Марина Котомкина, погибли в автоаварии на трассе в Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное отделении Союза журналистов России.
Авария произошла в ночь на 4 мая на трассе около поселения Магнетиты в Кольском районе Мурманской области. Столкновение произошло между легковыми автомобилями Mazda и Hyundai. Водитель Mazda госпитализирован с травмами, пассажиры и водитель второго автомобиля погибли.
Как передает агентство, в ДТП скончались креативный директор телеканала "Народное ТВ" Марина Котомкина, а также сотрудница управления по информационной политике кировского филиала АО "Апатит" Вера Белоусова и ее муж Александр Андронов.
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