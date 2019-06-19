Происшествия
О причинах ДТП пока ничего не сообщается, передает RT. На месте работают экстренные службы.
В аварии с автобусом в Краснодарском крае пострадали 17 человек
19 июня09:22
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. В результате пострадали около 17 человек. Автобус направлялся из Ахтырского в Краснодар. В настоящее время всех пострадавших доставляют в больницы, пишет «Газета.ру». Всего в автобусе находились 30 человек.
О причинах ДТП пока ничего не сообщается, передает RT. На месте работают экстренные службы.
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