В аварии с автобусом в Краснодарском крае пострадали 17 человек

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Краснодарском крае. В результате пострадали около 17 человек. Автобус направлялся из Ахтырского в Краснодар. В настоящее время всех пострадавших доставляют в больницы, пишет «Газета.ру». Всего в автобусе находились 30 человек.

О причинах ДТП пока ничего не сообщается, передает RT. На месте работают экстренные службы.

