В Астраханской области два человека пострадали во время пылевой бури
В Астраханской области во время пылевой бури со скоростью ветра до 20 м/с пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Уточняется, что среди пострадавших 18-летний юноша и 10-летняя девочка. Молодой человек госпитализирован в состоянии средней тяжести после падения на него кирпичей с балкона. Девочка, которую придавило деревом, также доставлена в больницу.
В управлении МЧС по региону предупреждают жителей области о возможных ЧП, среди которых повалы деревьев и обрыв электропроводов.
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