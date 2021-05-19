В Астраханской области два человека пострадали во время пылевой бури

В Астраханской области во время пылевой бури со скоростью ветра до 20 м/с пострадали два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что среди пострадавших 18-летний юноша и 10-летняя девочка. Молодой человек госпитализирован в состоянии средней тяжести после падения на него кирпичей с балкона. Девочка, которую придавило деревом, также доставлена в больницу.

В управлении МЧС по региону предупреждают жителей области о возможных ЧП, среди которых повалы деревьев и обрыв электропроводов.

