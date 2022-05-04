В Астрахани житель Москвы осужден за мошенничество
Житель Москвы получил четыре года колонии общего режима в Астрахани за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение принял Кировский районный суд. Мужчина обвинялся в мошенничестве на сумму 12 млн рублей.
Согласно информации суда, в августе 2021 года москвич потребовал от гражданина, находящегося под стражей, 12 млн рублей для изменения ему меры пресечения. Отмечается, что реальной возможности выполнить это действие у мужчины отсутствовала.
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