В Астрахани грузовое судно село на мель под мостом
Сухогрузное судно, шедшее по маршруту из Астрахани в область по Волге, застряло под подъемным мостом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
Судно село на мель носовой частью в среду 27 мая в 20:35 по московскому времени. Событие произошло в районе Старого моста через Волгу. Экипаж грузового корабля, составляющий 17 человек, не пострадал, груза на борту не было. На место происшествия были отправлены два буксира морской спасательной службы, а также группа спасателей из отделения МЧС по Астраханской области, в операции также участвует морской спасательно-координационный центр.
Как передает агентство, сам мост не был выведен из строя и продолжает работать. Пострадавших и погибших нет.
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