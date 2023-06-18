В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в банке
Неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка Kaspi в столице Казахстана Астане, сообщают СМИ.
Злоумышленник заперся внутри учреждения вместе с сотрудниками. По данным пресс-службы банка, клиентов в здании нет.
Сотрудники полиции начали переговоры с мужчиной. На место происшествия прибыл спецназ.
Правоохранительные органы призвали жителей столицы к спокойствию. Мотивы мужчины уточняются, пишет газета «Известия».
Жители города Жанаозен в Мангистауской области Казахстана ранее собрались на митинг из-за задержания нефтяников в Астане, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru