В Астане вооруженный мужчина захватил заложников в банке

Неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка Kaspi в столице Казахстана Астане, сообщают СМИ.

Злоумышленник заперся внутри учреждения вместе с сотрудниками. По данным пресс-службы банка, клиентов в здании нет.

Сотрудники полиции начали переговоры с мужчиной. На место происшествия прибыл спецназ.

Правоохранительные органы призвали жителей столицы к спокойствию. Мотивы мужчины уточняются, пишет газета «Известия».

Жители города Жанаозен в Мангистауской области Казахстана ранее собрались на митинг из-за задержания нефтяников в Астане, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаложникиАстанаКазахстан

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