В Армении арестован участник драки, в которой убили спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве бывшего российского спецназовца Никиты Белянкина в Красногорске, арестован в Армении. Находящегося в международном розыске пока отправили под стражу на 40 дней, сообщил РИА Новости официальный представитель Генпрокуратуры республики.

Как отмечает Газета.ру, армянская сторона обратилась к России с просьбой передать дело арестованного для уголовного преследования.

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в подмосковном Красногорске. Молодой человек заступился за местного жителя, которого избивала толпа.

Красногорский городской суд ранее арестовал предполагаемого убийцу - Сергея Ходжояна, который работал барменом в заведении, возле которого произошла стычка. Всего были арестованы девять подозреваемых участников конфликта.

