Россиянин получил восемь лет колонии за домогательства к несовершеннолетней
Суд приговорил жителя Пермского края к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за домогательства в отношении семилетней девочки. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Осужденного признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Сообщается, что преступление было совершено в мае текущего года в Пермском муниципальном районе. Злоумышленнику был достоверно известен возраст ребенка.
Ранее Советский районный суд Новосибирска на два месяца отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя школьницами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В небе над Белгородской областью сбили три воздушные цели
- В МВД Великобритании назвали «экоидиотами» борцов за природу
- Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем
- Тягачев назвал нечеловеческими извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян
- Белый дом: у Пентагона осталось несколько миллиардов долларов на помощь Киеву
- В Брянской области началось разминирование после кассетного обстрела ВСУ
- МИД выразил протест послу Молдавии из-за давления на русскоязычные СМИ
- Концерты Гарика Сукачева перенесли на апрель 2024 года
- Россиянин получил восемь лет колонии за домогательства к несовершеннолетней
- Франция согласилась передать Армении военную технику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru