Россиянин получил восемь лет колонии за домогательства к несовершеннолетней

Суд приговорил жителя Пермского края к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за домогательства в отношении семилетней девочки. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

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Осужденного признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Сообщается, что преступление было совершено в мае текущего года в Пермском муниципальном районе. Злоумышленнику был достоверно известен возраст ребенка.

Ранее Советский районный суд Новосибирска на два месяца отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя школьницами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Пермский КрайУголовное НаказаниеСудДомогательства

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