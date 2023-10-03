Россиянин получил восемь лет колонии за домогательства к несовершеннолетней

Осужденного признали виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Сообщается, что преступление было совершено в мае текущего года в Пермском муниципальном районе. Злоумышленнику был достоверно известен возраст ребенка.

Ранее Советский районный суд Новосибирска на два месяца отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в сексуальном насилии над двумя школьницами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

