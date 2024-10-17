В Амурской области сдетонировали фейерверки в фуре после аварии
17 октября 202419:52
Фейерверки сдетонировали, в упавшей на бок, фуре в Амурской области, сообщает Telegram-канал «112».
ДТП, при котором леговушка протаранила фуру, произошло в четверг, 17 октября, у заправки возле села Возжаевка. По словам очевидцев, водитель большегрузной машины, во время аварии стоял около грузовика на обочине дороги и погиб на месте.
Ранее Минздрав Дагестана заявил, что 15 человек пострадали в ДТП с «Газелью», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru