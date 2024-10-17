В Амурской области сдетонировали фейерверки в фуре после аварии

ДТП, при котором леговушка протаранила фуру, произошло в четверг, 17 октября, у заправки возле села Возжаевка. По словам очевидцев, водитель большегрузной машины, во время аварии стоял около грузовика на обочине дороги и погиб на месте.

Ранее Минздрав Дагестана заявил, что 15 человек пострадали в ДТП с «Газелью», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

