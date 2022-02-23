В Амстердаме из магазина Apple, где захватили заложников, спаслись несколько человек

Несколько человек смогли выбраться из магазина Apple в Амстердаме, где вооруженный мужчина захватил заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нидерландскую полицию.

В полиции отметили, что пока не будут распространять подробности произошедшего. По данным местных СМИ, в заложниках могут оставаться несколько человек.

В настоящее время здание магазина оцеплено, в том числе наблюдение за ним ведется при помощи вертолета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НидерландыApple
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