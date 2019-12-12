В Алуште у пенсионерки украли челюсть и 3 млн рублей

78-летняя жительница Алушты стала жертвой мошенницы. По информации издания, чтобы проникнуть в квартиру потерпевшей, злоумышленница представилась социальным работником.

После визита у пенсионерки пропала обувная коробка, в которой хранились 12 зубных коронок из чистого золота, 1,2 млн рублей, 30 тысяч долларов, 60 евро и несколько золотых монет времен Российской Империи. Также мошенница забрала ювелирные изделия и документы. Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей.

Пенсионерка сумела запомнить внешность злоумышленницы: на вид девушке 28-35 лет, рост – 160 сантиметров, полная и имеет светлые до плеч волосы. Также по данным старушки, мошенница славянской внешности и была одета в светлую матерчатую куртку и темные брюки.

Полицейские начали розыск злоумышленницы. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает сайт KP.RU.

