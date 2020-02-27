В Алуште штормом разрушен городской пляж

Из-за шторма в Алуште смыло пляж. Об этом сообщает КИА со ссылкой на Facebook главы городской администрации Галины Огнёвой. По ее словам, шторм продолжался несколько дней. В результате вода разрушила берегоукрепительные конструкции в районе городского пляжа. По ее словам, масштабы произошедшего вызывают тревогу.

В четверг на место прибыла специальная комиссия, чтобы оценить потери. Огнёва отметила, что вынуждена была обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову за помощью в проведении восстановительных работ.

Глава горадминистрации отметила, что пляж необходимо отремонтировать к началу курортного сезона.



