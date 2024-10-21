В Алтайском крае задержаны два вербовщика террористов
Сотрудники военной контрразведки ФСБ пресекли деятельность двух вербовщиков террористов в Алтайском крае. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1... (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности)», — указали в ведомстве.
Один из подозреваемых — 58-летний житель Барнаула, участник экстремистской организации и приверженец экстремистских взглядов. Фигурант прибыл в регион два года назад, здесь он начал вербовку граждан для осуществления террористической деятельности. Второй подозреваемый — 57-летний житель края, участник запрещенного террористического сообщества, который вербовал людей в 2022-2024 годах.
Фигурантов задержали и заключили под стражу, следствие продолжает сбор и закрепление доказательств по делу, устанавливает обстоятельства совершенных преступлений и другие эпизоды противоправной деятельности.
Ранее в Адыгее задержали россиянина, вербовавшего граждан для нападений на правоохранителей и отправки в лагеря международной террористической группировки в Центральной Азии, напоминает RT.
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