В Алма-Ате задержали находящегося в международном розыске россиянина
Россиянина, находившегося в межгосударственном розыске, задержали в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщило МВД Казахстана в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, 11 апреля транспортная полиция и сотрудники погранслужбы казахстанского Комитета национальной безопасности задержали 32-летнего гражданина РФ, прилетевшего рейсом из Внуково. Россиянин находился в розыске с сентября прошлого года.
«Мужчина был объявлен в межгосударственный розыск... за незаконное вовлечение и участие граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях... конфликте или военных действиях на территории других государств», — уточнили в МВД.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания, решается вопрос об экстрадиции мужчины.
Ранее в Болгарии задержали объявленного в международный розыск охранника вице-президента Всемирного конгресса горских евреев бизнесмена Гавриила Юшваева, участника стрельбы в «Москва-Сити» в ноябре 2017 года Абубакара Абакарова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru