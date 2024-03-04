В Алма-Ате произошло сильное землетрясение
Сильное землетрясение произошло в казахстанской Алма-Ате. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, жители города ощутили сильные толчки утром 4 марта. В Алма-Ате сработала сирена оповещения. На телефоны горожан поступило сообщение о землетрясении магнитудой 5,2.
Как пишет РИА Новости, после толчков люди выходят из зданий на улицы, опасаясь разрушений.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в республике произошло землетрясение магнитудой 6,1, его эпицентр располагался в 31 км южнее Алма-Аты. Горожане ощутили толчки силой 5 баллов.
Ранее землетрясение магнитудой до 5,9 зафиксировали на границе Китая и Киргизии, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru