В Албании обнаружили тела четырех российских туристов
16 октября 202108:20
Четверо туристов найдены мертвыми в отеле в Албании, сообщает Albanian Daily News со ссылкой на полицию страны.
Инцидент произошел накануне около 22:20 (23:20 мск) в деревне Керрет в округе Кавая. По данным издания, туристы задохнулись, все погибшие были выходцами из России.
Сведения о скончавшихся россиянах направлены в посольство РФ.
Как сообщает издание Dosja.al, погибшие — две женщины 31 и 58 лет, а также два мужчины 37 и 60 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru