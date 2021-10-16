В Албании обнаружили тела четырех российских туристов

Четверо туристов найдены мертвыми в отеле в Албании, сообщает Albanian Daily News со ссылкой на полицию страны.

Инцидент произошел накануне около 22:20 (23:20 мск) в деревне Керрет в округе Кавая. По данным издания, туристы задохнулись, все погибшие были выходцами из России.

Сведения о скончавшихся россиянах направлены в посольство РФ.

Как сообщает издание Dosja.al, погибшие — две женщины 31 и 58 лет, а также два мужчины 37 и 60 лет.

