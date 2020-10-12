Саакашвили избили в Афинах

В Афинах избили бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает РИА Новости.

Саакашвили приехал на встречу с грузинскими эмигрантами, у здания, где должна была она состояться, на него напал человек в капюшоне и ударил по голове несколько раз. Это не помешало бывшему президенту Грузии в дальнейшем провести встречу.

Судя по сообщению политика в его фейсбуке, с ним сейчас все в порядке. «На обратном пути из Афин заскочил в Амстердам, мой друг Levan Tskhadadze одолжил мне свой велосипед», - написал он.

В начале октября сообщалось, что на Саакашвили напали с заточкой в киевском ресторане.

