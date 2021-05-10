В Афганистане взорвался автобус второй раз за сутки
Автобус подорвался на мине в провинции Парван в центральной части Афганистана 10 мая. Телеканал TOLOnews сообщил о двух погибших и девяти пострадавших со ссылкой на медиков.
В эти же сутки источник РИА Новости рассказал о подрыве автобуса в провинции Забуль на юге страны. В результате того взрыва погибли по меньшей мере 16 человек и еще 41 гражданин пострадал, передавал местный телеканал 1TV со ссылкой на правительство.
Ранее 5 мая автобус с медработниками был взорван в Афганистане. Один человек погиб и еще трое были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, писали «Известия».
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