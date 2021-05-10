В Афганистане взорвался автобус второй раз за сутки

В эти же сутки источник РИА Новости рассказал о подрыве автобуса в провинции Забуль на юге страны. В результате того взрыва погибли по меньшей мере 16 человек и еще 41 гражданин пострадал, передавал местный телеканал 1TV со ссылкой на правительство.

Ранее 5 мая автобус с медработниками был взорван в Афганистане. Один человек погиб и еще трое были ранены. Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, писали «Известия».

