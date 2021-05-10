При подрыве автобуса в Афганистане погибли 16 человек

В результате происшествия погибли как минимум 16 человек, еще несколько получили различные травмы.

Согласно другим данным, большая часть пассажиров, 25 человек, погибли или ранены.

На днях автобус с медиками подорвался на придорожной бомбе в Афганистане. Один человек погиб и еще трое были ранены.

