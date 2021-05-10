При подрыве автобуса в Афганистане погибли 16 человек

В провинции Забуль на юге Афганистана на придорожной мине подорвался автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

В Афганистане автобус с медработниками подорвался на бомбе

В результате происшествия погибли как минимум 16 человек, еще несколько получили различные травмы.

Согласно другим данным, большая часть пассажиров, 25 человек, погибли или ранены.

На днях автобус с медиками подорвался на придорожной бомбе в Афганистане. Один человек погиб и еще трое были ранены.

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ТЕГИ:ВзрывАфганистан
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