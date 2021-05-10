При подрыве автобуса в Афганистане погибли 16 человек
10 мая 202105:25
В провинции Забуль на юге Афганистана на придорожной мине подорвался автобус, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
В результате происшествия погибли как минимум 16 человек, еще несколько получили различные травмы.
Согласно другим данным, большая часть пассажиров, 25 человек, погибли или ранены.
На днях автобус с медиками подорвался на придорожной бомбе в Афганистане. Один человек погиб и еще трое были ранены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru