В Афганистане талибы захватили стратегически важное поселение к югу от Кабула
Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" захватило стратегически важное поселение к югу от столицы Афганистана. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Талибы захватили районный центр округа Ниркх в провинции Вардак. В округе расположено центральное шоссе, соединяющее Кабул с южной провинцией Кандагар, в которой базируется "Талибан". Агентство не сообщает, когда именно был произведен захват.
Столкновения между талибами и правительственными силами Афганистана обострились на фоне начавшегося вывода военного контингента США и НАТО из Афганистана. Президент страны Джо Байден заявил, что вывод будет завершен 11 сентября 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru