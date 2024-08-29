В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировали в Афганистане в районе горной цепи Гиндукуш. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки произошли в 05:56 UTC (08:56 мск) в 194 км восточнее города Кундуз. Очаг землетрясения располагался на глубине 125 км.

Сведений о разрушениях и возможных жертвах не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН
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