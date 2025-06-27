В аэропорту Сочи столкнулись два самолета
27 июня 202520:59
Два пассажирских самолета столкнулись на рулежной дорожке международного аэропорта Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Один из лайнеров готовился к вылету в Тюмень, другой только что прибыл из Норильска. В результате инцидента никто не пострадал — ни пассажиры, ни члены экипажей, ни наземный персонал.
Сочинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм безопасности полетов.
По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер реагирования, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru