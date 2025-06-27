В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежной дорожке международного аэропорта Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Один из лайнеров готовился к вылету в Тюмень, другой только что прибыл из Норильска. В результате инцидента никто не пострадал — ни пассажиры, ни члены экипажей, ни наземный персонал.

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Сочинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения норм безопасности полетов.

По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер реагирования, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/Сочи (аэропорт)
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