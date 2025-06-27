В аэропорту Сочи столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежной дорожке международного аэропорта Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Один из лайнеров готовился к вылету в Тюмень, другой только что прибыл из Норильска. В результате инцидента никто не пострадал — ни пассажиры, ни члены экипажей, ни наземный персонал.