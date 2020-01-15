В аэропорту Испании произошел пожар

В испанском аэропорту Аликанте произошел пожар, загорелась крыша здания.

Как пишет Общественное телевидение России, об этом в своем Twitter сообщило испанское управление аэропортов (AENA). Все находившиеся в аэропорту были эвакуированы.

В связи с инцидентом аэропорт будет закрыт до полудня 16 января. В ведомстве рекомендовали пассажирам связаться с авиакомпаниями для информации о переносе времени вылетов.

В Twitter также появилось видео пожара. Пользователь сообщил, что огонь зафиксирован на крыше терминала прилета.