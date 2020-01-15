В аэропорту Испании произошел пожар
В испанском аэропорту Аликанте произошел пожар, загорелась крыша здания.
Как пишет Общественное телевидение России, об этом в своем Twitter сообщило испанское управление аэропортов (AENA). Все находившиеся в аэропорту были эвакуированы.
В связи с инцидентом аэропорт будет закрыт до полудня 16 января. В ведомстве рекомендовали пассажирам связаться с авиакомпаниями для информации о переносе времени вылетов.
В Twitter также появилось видео пожара. Пользователь сообщил, что огонь зафиксирован на крыше терминала прилета.
#Breaking: Just in - A large fire happening at the airport of #Alicante in #Spain, has the airport being evacuated and flight to be delayed and arrivals being diverted. pic.twitter.com/RZLfqSHsAF— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 15 января 2020 г.
В настоящее время выясняется, что стало причиной возгорания.
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