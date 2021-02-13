В аэропорту «Домодедово» огромное скопление пассажиров отложенных из-за снегопада рейсов

Задержано уже более 40 рейсов, по данным табло. Так, отложили вылеты в Калининград, Сочи, Симферополь, Самару, Ульяновск, Минводы, Екатеринбург, Омск, Красноярск и другие города. Отдельные вылеты переносят каждые 20 минут. В результаты задержка по некоторым рейсам уже превышает десять часов.

Из-за нехватки мест для сидения некоторые пассажиры спят и сидят на полу, заняты все кафе и рестораны аэропорта, огромная очередь выстроилась в бизнес-зал.

При этом представитель Росавиации заявила СМИ, что аэропорты столицы Москвы работают в штатных условиях, несмотря на снегопад.

По данным центра погоды «Фобос», к середине дня в Москве выпало 75% месячной нормы осадков. Снег продолжит идти до вечера субботы.

