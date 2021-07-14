В аэропорте США началась эвакуация людей

Сотрудников и посетителей международного аэропорта Тусон в штате Аризона США эвакуируют из-за «реальной угрозы», сообщает в Twitter Intel Point Alerts.

Подробности инцидента не уточняются. Происшествие случилось на борту одного из самолетов, сейчас он направляется к терминалу для высадки пассажиров, пишут «Известия». На месте работают сотрудники ФБР.

Руководство аэропорта подтвердило сообщения о происшествии. Они отметили, что из-за «инцидента с безопасностью» воздушному судну требуется дополнительная проверка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: aeromexico.com
ТЕГИ:ЭвакуацияАэропортСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры