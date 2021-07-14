В аэропорте США началась эвакуация людей
Сотрудников и посетителей международного аэропорта Тусон в штате Аризона США эвакуируют из-за «реальной угрозы», сообщает в Twitter Intel Point Alerts.
⚠️🇺🇸#STANDBY: Working to verify early reports of a ‘credible threat’ at Tucson International Airport#Tucson l #AZ— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) July 14, 2021
Unconfirmed reports show an evacuation is taking place and the FBI is responding.
More information will be provided as it becomes available. pic.twitter.com/O1cElOJqSN
Подробности инцидента не уточняются. Происшествие случилось на борту одного из самолетов, сейчас он направляется к терминалу для высадки пассажиров, пишут «Известия». На месте работают сотрудники ФБР.
Руководство аэропорта подтвердило сообщения о происшествии. Они отметили, что из-за «инцидента с безопасностью» воздушному судну требуется дополнительная проверка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+24 702 / сут.
Умерли
144 тыс.+780 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+19 566 / сут.
- Десять человек погибли при подрыве автобуса в Пакистане
- В районе Курганской области ввели режим ЧС из-за засухи
- Врач рассказал о допустимом перерыве между дозами вакцины от коронавируса
- Около 70% врачей в Москве прошли вакцинацию
- Россияне назвали минимальный доход для сведения концов с концами
- Треть россиян проведет отпуск дома
- ВОЗ: Штамм коронавируса «дельта» обнаружен в 111 странах
- Министр спорта рассказал о назначении тренера сборной России по футболу
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4
- Стало известно, когда выплатят деньги на школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru