В аэропорте США началась эвакуация людей

Подробности инцидента не уточняются. Происшествие случилось на борту одного из самолетов, сейчас он направляется к терминалу для высадки пассажиров, пишут «Известия». На месте работают сотрудники ФБР.

Руководство аэропорта подтвердило сообщения о происшествии. Они отметили, что из-за «инцидента с безопасностью» воздушному судну требуется дополнительная проверка.

