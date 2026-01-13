В Адыгее легковое авто столкнулось с грузовым поездом

Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде на перегоне между станциями Тульская и Майкоп в Адыгее. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Авария на переезде Северо-Кавказской железной дороги произошла во вторник. Схода подвижного состава нет, ЧП не повлияло на движение пассажирских составов.

«Белореченской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», - отметили в надзорном ведомстве.

Ранее в Кабардино-Балкарии столкнулись легковушка и поезд, погибли водитель и пассажир авто, напоминает РЕН ТВ.

