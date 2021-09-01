В Адлере морской смерч вышел на берег
В Адлерском районе Сочи смерч, который образовался над морем, вышел на берег. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Спасатели ранее заметили в акватории Чёрного моря формирование смерча. Стихия вышла на берег в районе пляжа "Бургас" и повредила около 30 шезлонгов. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.
Региональное МЧС заявило об экстренном предупреждении в связи с непогодой. Данный режим продлится до пятницы 3 сентября. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Украина и США приняли официальное заявление по «Северному потоку-2»
- Вице-премьер Украины: Встреча Путина и Зеленского готовится на «высоком уровне»
- Компания Natura Siberica приостановила деятельность магазинов и производственных точек
- «Не 100%»: Заслуженный пилот РФ оценил выводы экспертов о причинах крушения Ил-112В
- Центр по предотвращению будущих пандемий открылся в Берлине
- «Диабет. Курение. Возраст»: Иммунолог назвал группы риска при COVID-19
- Без нападающих. Назван состав сборной РФ по футболу на матч с Хорватией
- В Турции зафиксирован максимальный уровень смертей от COVID за четыре месяца
- Источник: Более 300 талибов погибли в ходе атаки Панджшера
- Украина и США подписали соглашение об использовании информации о путешествующих гражданах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru