В Адлере морской смерч вышел на берег

В Адлерском районе Сочи смерч, который образовался над морем, вышел на берег. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.



Спасатели ранее заметили в акватории Чёрного моря формирование смерча. Стихия вышла на берег в районе пляжа "Бургас" и повредила около 30 шезлонгов. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Региональное МЧС заявило об экстренном предупреждении в связи с непогодой. Данный режим продлится до пятницы 3 сентября. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.