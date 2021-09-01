В Адлере морской смерч вышел на берег

В Адлерском районе Сочи смерч, который образовался над морем, вышел на берег. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Спасатели ранее заметили в акватории Чёрного моря формирование смерча. Стихия вышла на берег в районе пляжа "Бургас" и повредила около 30 шезлонгов. Пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Региональное МЧС заявило об экстренном предупреждении в связи с непогодой. Данный режим продлится до пятницы 3 сентября. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

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ФОТО: Стоп-кадр
ТЕГИ:Чёрное МореШтормСочи
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