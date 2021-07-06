В Абхазии в море унесло российскую туристку и троих её детей
Ребёнок 2018 года рождения погиб 6 июля в акватории Гагрского района, сообщает МЧС Абхазии.
По данным ведомства, российская туристка из Санкт-Петербурга отдыхала с детьми 2013, 2016 и 2018 годов рождения в одном из домов отдыха. Не смотря на запрет купаться в штормящем море, женщина с несовершеннолетними отравилась на реку Бзыбь, сильное течение которой стало уносить их в море.
Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и до их приезда смогли выловить одного из детей. Позже, уже из моря, спасли остальных несовершеннолетних, однако ребёнок 2018 года рождения скончался в больнице.
В республиканском МЧС добавили, что поиски матери продолжаются.
Ранее в Анапе из-за течения утонул 13-летний ребенок, а также двое взрослых, которые пытались его спасти, сообщает Газета.ру. Позже было обнаружено тело ещё одного мужчины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru