В Абхазии в море унесло российскую туристку и троих её детей

Ребёнок 2018 года рождения погиб 6 июля в акватории Гагрского района, сообщает МЧС Абхазии.

По данным ведомства, российская туристка из Санкт-Петербурга отдыхала с детьми 2013, 2016 и 2018 годов рождения в одном из домов отдыха. Не смотря на запрет купаться в штормящем море, женщина с несовершеннолетними отравилась на реку Бзыбь, сильное течение которой стало уносить их в море.

Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей и до их приезда смогли выловить одного из детей. Позже, уже из моря, спасли остальных несовершеннолетних, однако ребёнок 2018 года рождения скончался в больнице.

В республиканском МЧС добавили, что поиски матери продолжаются.

Ранее в Анапе из-за течения утонул 13-летний ребенок, а также двое взрослых, которые пытались его спасти, сообщает Газета.ру. Позже было обнаружено тело ещё одного мужчины.