В Абхазии подтвердили смерть бизнесмена Евгения Паланта. Об этом сообщает ТАСС.



Ранее в понедельник стало известно, что бизнесмен с супругой найдены убитыми в квартире в Одинцовском городском округе Подмосковья.

Отмечалось, что квартира была заперта изнутри. На теле мужчины и женщины были обнаружены многочисленные ножевые ранения. В связи с произошедшим возбуждено дело об убийстве

Евгений Палант являлся совладельцем абхазской мобильной компании.

