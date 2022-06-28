В Абхазии подтвердили смерть бизнесмена Евгения Паланта
28 июня 202200:41
В Абхазии подтвердили смерть бизнесмена Евгения Паланта. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в понедельник стало известно, что бизнесмен с супругой найдены убитыми в квартире в Одинцовском городском округе Подмосковья.
Отмечалось, что квартира была заперта изнутри. На теле мужчины и женщины были обнаружены многочисленные ножевые ранения. В связи с произошедшим возбуждено дело об убийстве
Евгений Палант являлся совладельцем абхазской мобильной компании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru