В Абхазии подтвердили смерть бизнесмена Евгения Паланта

В Абхазии подтвердили смерть бизнесмена Евгения Паланта. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в понедельник стало известно, что бизнесмен с супругой найдены убитыми в квартире в Одинцовском городском округе Подмосковья.

Отмечалось, что квартира была заперта изнутри. На теле мужчины и женщины были обнаружены многочисленные ножевые ранения. В связи с произошедшим возбуждено дело об убийстве

Евгений Палант являлся совладельцем абхазской мобильной компании.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Абхазия
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