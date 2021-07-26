В Абхазии обнаружили тело утонувшего в акватории Гагры российского туриста

Абхазские спасатели обнаружили тело жителя Санкт-Петербурга Попова Антона Андреевича, который утонул в акватории Гагры 22 июля, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В сообщении ведомства говорится, что в настоящее время тело россиянина 1991 года рождения находится в морге Гагрской районной больницы.

Ранее в Гагре течением унесло туристку из Санкт-Петербурга Тамару Молчанову и её троих несовершеннолетних детей, сообщает RT.





