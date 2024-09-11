ЮВЖД: Под Белгородом сошли с рельсов локомотив и 11 грузовых вагонов

Одиннадцать вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Волоконовка-Новый Оскол в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Ранее стало известно, что под Белгородом зафиксировали сход вагонов и локомотива из-за вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта, пишет Ura.ru.

«По уточненным данным... 10 сентября, в 23:17 произошел сход 11 порожних вагонов и локомотива грузового поезда. Пострадавших нет», — сообщает ЮВЖД.

Движение поездов на участке, где произошло ЧП, временно закрыли. Специалисты занимаются восстановлением железнодорожного полотна и контактной сети, к работам привлечены два восстановительных поезда.

