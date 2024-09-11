ЮВЖД: Под Белгородом сошли с рельсов локомотив и 11 грузовых вагонов
Одиннадцать вагонов и локомотив грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Волоконовка-Новый Оскол в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
Ранее стало известно, что под Белгородом зафиксировали сход вагонов и локомотива из-за вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта, пишет Ura.ru.
«По уточненным данным... 10 сентября, в 23:17 произошел сход 11 порожних вагонов и локомотива грузового поезда. Пострадавших нет», — сообщает ЮВЖД.
Движение поездов на участке, где произошло ЧП, временно закрыли. Специалисты занимаются восстановлением железнодорожного полотна и контактной сети, к работам привлечены два восстановительных поезда.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЮВЖД: Под Белгородом сошли с рельсов локомотив и 11 грузовых вагонов
- В Москве в трехзвездочной гостинице прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»
- Глава поселения Воскресенское в Новой Москве умер после выборов мундепов
- В Екатеринбурге произошел хлопок, одному человеку потребовалась медпомощь
- В Дрездене рухнул в реку участок моста с тротуаром
- Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника
- Сенатор Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов
- Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским
- Трамп ответил на вопрос о том, желает ли он победы Киеву
- Алаудинов рассказал о роли иностранных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru