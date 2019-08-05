Увеличилось число раненых от взрывов под Ачинском, сотни эвакуированы. Видео

Не менее четырёх человек, по последним данным, пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщает, ссылаясь на информацию регионального отделения центра медицины катастроф. Как уточняет RT, пострадавшие получили незначительные ожоги, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Между тем, сотрудники МЧС приступили к эвакуации жителей нескольких населенных пунктов, которые находятся в окрестностях воинской части, где случилось ЧП. Об этом Ura.ru рассказали в администрации Ачинского района. Для вывоза людей направлены автобусы. Очевидцы инцидента размещают видео в сети.