Увеличилось число пострадавших при стрельбе на параде в Торонто

У полиции Торонто появились новые данные о стрельбе, которая произошла накануне во время парада в честь завоевания клубом «Торонто Рэпторс» первого в истории чемпионства в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По данным правоохранителей, в результате ЧП пострадали четыре человека. Сообщается, что травмы серьезные, но угрозы жизни пострадавших нет, передает RT.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, еще двое были задержаны с оружием. Сейчас полиция сообщает об еще одном задержанном, который подозревается в причастности к преступлению.

На парад вышли порядка 2 миллионов человек, пишет «Газета.ру». Из-за стрельбы церемонию пришлось ненадолго прервать, однако после задержания подозреваемых торжества продолжились.

Для «Торонто» это первая победа в турнире в истории клуба. Канадцы обыграли в четвертой серии НБА «Голден Стэйт Уорриорз» 14 июня.



