Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии возросло до двух

Заместитель начальника управления Карачаево-Черкессии по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Фёдор Хмыров заявил, что после схода ледника в посёлке Домбай погибли два человека, сообщает ТАСС.

По его словам, была одна погибшая, а вторая скончалась когда к месту происшествия подошли спасатели. Таким образом число

Также Хмыров добавил, что третью пострадавшую эвакуируют.

Ранее в республиканском ГУ МЧС России сообщили, что инцидент произошёл на высоте 2200 метров. Погибшие и пострадавшие были в группе туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, а также Красноярского края, которые не зарегистрировались в подразделении МЧС.

