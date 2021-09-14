Число погибших при сходе ледника в Карачаево-Черкесии возросло до двух

Заместитель начальника управления Карачаево-Черкессии по обеспечению мероприятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Фёдор Хмыров заявил, что после схода ледника в посёлке Домбай погибли два человека, сообщает ТАСС.

По его словам, была одна погибшая, а вторая скончалась когда к месту происшествия подошли спасатели. Таким образом число

Также Хмыров добавил, что третью пострадавшую эвакуируют.

Ранее в республиканском ГУ МЧС России сообщили, что инцидент произошёл на высоте 2200 метров. Погибшие и пострадавшие были в группе туристов из шести человек из Москвы, Нижнего Новгорода, а также Красноярского края, которые не зарегистрировались в подразделении МЧС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПогибшиеМЧС РФКарачаево-черкесия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры