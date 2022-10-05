Утечка произошла в здании реактора АЭС Брунсбюттель в Германии

В здании реактора на атомной электростанции в германском городе Брунсбюттель произошла утечка. Об этом сообщило министерство окружающей среды федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ.

Уточняется, что утечка произошла 28 сентября в ходе операции по промывке дренажной линии, входящей в систему переработки концентрата. Компания-оператор Vattenfall про информировала, что выявила небольшой участок загрязнения радиоактивными веществами в районе места утечки.

Атомная электростанция Брунсбюттель — АЭС мощностью 806 МВт с одним энергоблоком. Она относится к одной из наиболее подверженных сбоям в ФРГ. АЭС не функционировала с июля 2007 года. В конце 2011 года министерство экологии Германии приняло решение вообще закрыть данную станцию.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», инциденты с атомными станциями становятся сразу информационным поводом, чтобы вспомнить ситуацию с Запорожской АЭС, которая до недавнего времени подвергалась обстрелам. Там побывала миссия МАГАТЭ.

