Утечка нефтесодержащей жидкости произошла на трубопроводе «Башнефти» в Башкирии
Площадь разлива нефтесодержащей жидкости у села Павловка в Бижбулякском районе Башкирии составила около 350 квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошёл 1 апреля из-за стандартного отказа трубопровода диаметром 133 мм. В МЧС уточнили, что специалисты компании «Башнефть Добыча» оперативно ликвидировали отказ трубопровода. Погибших и пострадавших нет.
В сообщении говорится, что нефтесодержащая жидкость (96% воды и 4% нефти) в настоящий момент локализована, попадания в расположенную на расстоянии 2,5 км реку Ик не произошло. Загрязнённый грунт вывозят в нефтесборный пункт «Чегодаево», где его утилизируют.
Ранее разлив топлива из нефтепровода Самара - Лисичанск филиала АО «Транснефть - Приволга» произошёл в Пугачёвском районе Саратовской области, сообщает RT. По данным МЧС, площад разлива составила около 700 квадратных метров.
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