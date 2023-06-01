Белгородский губернатор сообщил о 12 раненых при обстрелах Шебекина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых при обстрелах с украинской стороны Шебекинского городского округа за сутки. Как уточнил глава региона в своем Telegram-канале, под многочисленные артиллерийские удары попали сразу несколько населенных пунктов округа.

При попадании снарядов и осколков повреждены четыре многоквартирных дома, 18 частных жилых строений, три административных здания, постройки на территории сельскохозяйственного и промышленного предприятий, здание общежития и детский сад.