Белгородский губернатор сообщил о 12 раненых при обстрелах Шебекина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 12 раненых при обстрелах с украинской стороны Шебекинского городского округа за сутки. Как уточнил глава региона в своем Telegram-канале, под многочисленные артиллерийские удары попали сразу несколько населенных пунктов округа.
При попадании снарядов и осколков повреждены четыре многоквартирных дома, 18 частных жилых строений, три административных здания, постройки на территории сельскохозяйственного и промышленного предприятий, здание общежития и детский сад.
Губернатор также опубликовал отчёт о последствиях обстрелов других территорий области. Так, в Борисовском районе при ударе по селу Богун-Городок пострадал местный житель.В Валуйском городском округе повреждены шесть домовладений и автомобиль. В селе Новопетровка нарушена работа линии электропередачи. В Грайворонском округе зафиксировано 57 прилётов. Из людей никто не пострадал.
Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», комментируя обстрелы Белгородской области, заявил о необходимости введения плана территориальной обороны в приграничных регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru