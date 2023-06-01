Над Белгородом сработала система ПВО

По его словам, в настоящий момент специалисты выясняют, есть ли последствия на земле.

Накануне Гладков заявил о взрыве в Белгороде неизвестного устройства. Он указал, что, по предварительным данным, на проезжую часть упал беспилотник, пострадали два человека, был поврежден автомобиль.

Ранее, глава Белгородской области заявил, что украинская армия обстреляла город Шебекино снарядами «Града», сообщает «Радиоточка НСН».

