В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа
В Белгороде развернули шесть пунктов временного размещения для жителей Шебекинского округа. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов в эфире «России 24».
Он отметил, что самый крупный пункт организован на стадионе «Белгород-Арена». По словам Демидова, он может вместить 1250 человек. Кроме того, мэр подчеркнул, что в Белгороде приняли 517 шебекинцев, 87 из них – дети. Он добавил, что еще свыше 100 человек ожидают регистрации.
Ранее, 1 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла белгородский город Шебекино снарядами «Града». По его словам, в результате инцидента пострадал один человек. Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru