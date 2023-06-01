В Белгороде развернули временные пункты для жителей Шебекинского округа

Он отметил, что самый крупный пункт организован на стадионе «Белгород-Арена». По словам Демидова, он может вместить 1250 человек. Кроме того, мэр подчеркнул, что в Белгороде приняли 517 шебекинцев, 87 из них – дети. Он добавил, что еще свыше 100 человек ожидают регистрации.

Ранее, 1 июня, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия обстреляла белгородский город Шебекино снарядами «Града». По его словам, в результате инцидента пострадал один человек. Уточняется, что мужчина получил осколочное ранение, сообщает «Радиоточка НСН».

