ВС России сорвали попытку ВСУ совершить теракт в Шебекино

Противник попытался прорваться на российскую территорию около 3:00.

«Украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения ... в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований», — подчеркнули в военном ведомстве.

Украинские формирования были отброшены, ликвидировано более 30 бойцов. Кроме того, силы РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины противника, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и пикап.

