ВС России сорвали попытку ВСУ совершить теракт в Шебекино
Российские военные совместно с подразделениями ФСБ сорвали попытку украинских силовиков провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Противник попытался прорваться на российскую территорию около 3:00.
«Украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения ... в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино". Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований», — подчеркнули в военном ведомстве.
Украинские формирования были отброшены, ликвидировано более 30 бойцов. Кроме того, силы РФ уничтожили четыре боевые бронированные машины противника, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и пикап.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru