Устроивший стрельбу в метро Москвы полицейский оправдан по одному из эпизодов дела

Экс-полицейский Алексей Смирнов признан невиновным по одному из трех эпизодов дела по факту стрельбы на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Смирнова Михаила Корчагина.

Смирнову обвинялся в трех эпизодах по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), в частности, гибель оперуполномоченного Максима Веялко, ранение его коллеги Алексея Лимонова и угроза насилия в отношении Руслана Тростянского. Согласно Корчагину. Смирнов был признан виновным в первых двух эпизодах и оправдан по последнему.

Стрельба на станции метро «Рязанский проспект» произошла 18 сентября. Старший прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по двум сотрудникам Управления собственной безопасности (УСБ), которые пришли задерживать его по подозрению в получении взятки. Максим Веялко погиб на месте, второй полицейский Алексей Лимонов был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

