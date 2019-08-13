Устроивший резню в Сиднее попал на видео
В центре австралийской столицы неизвестный мужчина с мачете устроил нападение, в результате которого погибла как минимум одна женщина, передает портал 7news.
В то же время по данным телеканала ABC, одна женщина с ножевым ранением была госпитализирована. Ее состояние описывается как стабильное, передает RT.
В сети появилось видео, как мужчина бегал по австралийской столице, запрыгивая на автомобили и с криками «Аллах акбар!».
Прохожим удалось задержать злоумышленника до приезда полиции с помощью стула и ящика из-под молока.
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