Устроивший резню в Сиднее попал на видео

В центре австралийской столицы неизвестный мужчина с мачете устроил нападение, в результате которого погибла как минимум одна женщина, передает портал 7news.

В то же время по данным телеканала ABC, одна женщина с ножевым ранением была госпитализирована. Ее состояние описывается как стабильное, передает RT.

В сети появилось видео, как мужчина бегал по австралийской столице, запрыгивая на автомобили и с криками «Аллах акбар!».

Прохожим удалось задержать злоумышленника до приезда полиции с помощью стула и ящика из-под молока.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Австралия

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