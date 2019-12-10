Устроивший бойню в больнице чешский стрелок найден мертвым
10 декабря 201913:04
Чешские полицейские обнаружили подозреваемого в расстреле людей в больнице города Острава. Мужчина был мертв, предварительно, он покончил жизнь самоубийством.
Уточняется, что тело было найдено в автомобиле, передает RT. Ранее стало известно, что жертвами стрельбы стали шесть человек.
Застрелив людей, мужчина скрылся с места происшествия. Впоследствии полиция опубликовала его фото.
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