Устроивший бойню в больнице чешский стрелок найден мертвым

Более 35 объектов, в том числе, метро проверяют в Москве из-за «минирования» Водитель иномарки устроил стрельбу в ходе конфликта с таксистом на Варшавке Свыше 3 тысяч ТРЦ проверены на пожарную безопасность Москвичей приглашают присоединиться к новогодней акции «Мы с тобой» Главархив отмечает 118-летие клоуна «Карандаша»