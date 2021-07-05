Устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву продлили арест
Басманный суд Москвы до 11 июля продлил срок ареста Ильназу Галявиеву, который устроил в казанской гимназии №175, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и сохранил Галявиеву, который обвиняется по статье «убийство двух и более лиц», меру пресечения в виде содержания под стражей.
Трагедия произошла в Казани 11 мая. 19-летний Галявиев открыл стрельбу в местной гимназии, погибли семь детей и две учительницы. В московском СИЗО «Бутырка» за Галявиевым установлен строгий контроль, так как он поставлен на учёт, как склонный к побегу, сообщает Ura.ru.
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