Устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву продлили арест

Басманный суд Москвы до 11 июля продлил срок ареста Ильназу Галявиеву, который устроил в казанской гимназии №175, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и сохранил Галявиеву, который обвиняется по статье «убийство двух и более лиц», меру пресечения в виде содержания под стражей.

Трагедия произошла в Казани 11 мая. 19-летний Галявиев открыл стрельбу в местной гимназии, погибли семь детей и две учительницы. В московском СИЗО «Бутырка» за Галявиевым установлен строгий контроль, так как он поставлен на учёт, как склонный к побегу, сообщает Ura.ru.

