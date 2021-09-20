Устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете задержали

Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Правоохранители педпринимают меры для обеспечения безопасности студентов и преподавателей вуза, пишут Известия.

По предварительной информации, есть погибшие и раненые в результате инцидента.

Ранее стало известно, что в ПГНИУ произошла стрельба. По данным пресс-службы вуза, нападавший был вооружен травматическим оружием. Сообщалось о двух пострадавших.

Позже РБК со ссылкой на источники сообщило, что при нападавшем Тимуре Бекмансурове было огнестрельное оружие. Отмечалось, что злоумышленника обезвредили, в результате стрельбы погибли 3 человека. В то же время Telegram-канал 112 сообщает о пяти жертвах нападения.

