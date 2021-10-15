Установлены все участники конфликта на станции метро «Текстильщики»
Участникам конфликта на Таганско-Краснопресненской линии московского метро выписаны протоколы за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.
По данным полиции, 12 октября на станции «Текстильщики» в вагоне электропоезда между четырьмя гражданами произошёл «словесный конфликт из-за малозначительного повода».
В отношении участников конфликта, которых доставили в полицию для разбирательства, были составлены протоколы по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы переданы в суд, им грозит либо штраф до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчины пристают в вагоне метро к женщине, а остальные пассажиры заступаются за неё, пишет журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru